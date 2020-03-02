شكرا لقرائتكم خبر

إزالة 714 عقارا لتطوير حي النكاسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة أمس فصل الخدمات عن 114عقارا ضمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة، تمهيدا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية، ليبلغ عدد العقارات المشمولة بالإزالة 714 عقارا.

ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه بدر بن سلطان.

ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الـ 14 المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، حيث إن إجمالي العقارات التي فصلت الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمس السابقة بلغ نحو 600 عقار.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة، والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.

Advertisements

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي:

14 مرحلة لإنجاز المشروع بأكمله

600 عقار أزيلت في مراحله الخمس الأولى

114 عقارا فصلت عنها الخدمات في المرحلة السادسة