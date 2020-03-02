حجز 44% من الوحدات السكنية في ضاحية الجوان بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وصلت نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان شمال الرياض إلى أكثر من 44%، بحسب برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، منوها بأن الضاحية ستشهد اكتمال تنفيذ نحو 4600 وحدة خلال العام الحالي 2020، تمهيدا لتسليمها للمستفيدين.
وتعد ضاحية الجوان إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لوزارة الإسكان ممثلة ببرنامج سكني، وتقع على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع في الجزء الشمالي من العاصمة الرياض، وتمثل الضاحية واجهة حضارية جديدة من حيث المرافق وأسلوب الحياة، بالإضافة لكونها تعد من أكبر المشاريع السكنية والتنموية التي تشهدها الرياض.
ومن المقرر أن توفر ضاحية الجوان أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس، من خلال 8 مشاريع ينفذها القطاع الخاص منها 7 متاحة للحجز الالكتروني من قبل المستفيدين لتستوعب أكثر من 100 ألف نسمة، ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.
ضاحية الجوان
- تقع شمال الرياض
- مساحتها 10 ملايين متر مربع
- تضم 8 مشاريع
- توفر 20 ألف وحدة سكنية
- توعب 100 ألف نسمة
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