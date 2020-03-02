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السماح لملاك 400 أرض في القطيف بالبناء بعد تعثر 15 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

فيما وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل أيام، أمانة المنطقة الشرقية بإصدار رخص بناء فورا وإيجاد الحلول الفنية المناسبة، لمن رغب من مالكي صكوك 400 قطعة أرض مجاورة لحي الرضا وهو مخطط خاص بمحافظة القطيف، متضررين منذ عام 1426هـ من عدم السماح لهم بالبناء، ذكر مسؤولون في بلدية القطيف للملاك أن توجيه الوزارة وصلهم، وأنه ستتم الاستجابة للتعليمات الواردة فيه بشكل عاجل، إذ ستصدر رخص البناء لجميع الملاك ممن طلبها خلال يومين فقط.

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وقال ملاك الأراضي إن ممثلا عنهم، قدم شكوى لوزارة الشؤون البلدية والقروية بسبب تضررهم جراء تعثر استخراج رخص بناء لهم طيلة 15 عاما، رغم امتلاكهم صكوك تملك للأراضي، وأن الأمانة تعجبت من رفض بلدية القطيف منحهم رخص البناء رغم وجود شهادات تنسيق الكهرباء والماء للمخطط. وأضافت الأمانة أنه في هذه الحالة يكون الحل بالتنسيق الفني مع المواطنين برفع قواعد البناء بما يتناسب و التزامات البنى التحتية والخدمية للمخطط فقط.

وكان الملاك عبروا للصحيفة في وقت سابق عن معاناتهم جراء هذا الانتظار الطويل، لاسيما بعد زيادة عدد أفراد الأسرة وإقامة آخرين في شقق صغيرة، رغم أن عددا منهم يملك تمويلا جاهزا من صندوق التنمية العقارية بقيمة 500 ألف ريال، وبعضهم موظفون في شركات كبرى تمنحهم تسهيلا لقروض البناء يمكنهم من البدء فورا في بناء المسكن.

ونتيجة لمراجعة الملاك للجهات المعنية ورد توجيه صريح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانة الشرقية والتي بدورها أحالته على بلدية القطيف حيث نص على»تقوم الأمانة فورا بإصدار رخصة بناء للملاك على أراضيهم ورفع الضرر عنهم، حيث إنهم يمتلكون صكوك تملك سليمة وليس لهم علاقة بالمساهمة أو المطورين».