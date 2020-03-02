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أمانة الأحساء تدشن خدمة التقارير الالكترونية لمستفيديها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

بهدف اختصار الوقت والجهد ومعرفة ما يتم عبر المنظومة الالكترونية، دشنت أمانة الأحساء خدمة «التقارير الالكترونية» عبر الرسائل النصية (SMS) لتصل إلى هواتف المستفيدين من خدماتها، بحيث تتضمن التقارير بيانات المعاملات والمخالفات ورخص الأنشطة التجارية والإنشائية والصحية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن إطلاق هذه الخدمة يأتي من منطلق الإسهام في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، تحقيقا لأهداف وتطلعات القيادة التي تنعكس بصورة إيجابية في الارتقاء بجودة خدمة المستفيدين على حد سواء، وانطلاقا من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية، المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020 وأولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، لافتا إلى أن الخدمة تراعي معايير الخصوصية والأمان، تعزيزا وتمكينا للقدرات الرقمية للأمانة بمختلف إجراءاتها.

يذكر أن أمانة الأحساء أتاحت مسبقا تتبع المعاملة والطلب آليا عبر رسائل قصيرة وإشعارات نصية تعلم المستفيد بحالة معاملته وتحركاتها، بالإضافة لجميع الخدمات البلدية المقدمة من الأمانة.