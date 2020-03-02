إزالة تعديات على 15 ألف م2 بحسينية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أرض حكومية بمساحة إجمالية بلغت 15 ألف م2 بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، وذلك خلال جولاتها الرقابية، تمثلت في إقامة أسوار وإحداثيات غير نظامية جرت إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية.
وتأتي أعمال الإزالة التي تنفذها البلدية انطلاقا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، والبناء بطرق عشوائية مخالفة.
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