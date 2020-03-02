اخبار السعوديه

إزالة تعديات على 15 ألف م2 بحسينية مكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

إزالة تعديات على 15 ألف م2 بحسينية مكة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أرض حكومية بمساحة إجمالية بلغت 15 ألف م2 بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، وذلك خلال جولاتها الرقابية، تمثلت في إقامة أسوار وإحداثيات غير نظامية جرت إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية.

وتأتي أعمال الإزالة التي تنفذها البلدية انطلاقا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، والبناء بطرق عشوائية مخالفة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على 15 ألف م2 بحسينية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا