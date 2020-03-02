، مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - متمثلاً في الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين

استقرت الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين جهودهم للبحث عن "ثمانيني" مفقود منذ أمس الأحد شمال غرب الأفلاج.

وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية بمخفر البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم بلاغاً، مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع هايلوكيس دبل مديل 2015 من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج أمس الأحد ولم يعد، لتستنفر الجهات الأمنية والتطوعية طاقتها للبحث عنه.

ويطالب ذووه من يعثر عليه أو يشاهده التواصل على الأرقام التالية: 0554197746،0566662585