، "أردوغان" يواصل ابتزاز الدول الأوروبية: سنرسل ملايين اللاجئين إليكم ،

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هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بإرسال ملايين المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، في مسعاه الحالي لابتزاز الدول الأوروبية، والحصول على مزيد من المساعدات في تورطه في سوريا.
واعتبر "أردوغان" أن "على أوروبا تحمّل حصتها من أزمة اللاجئين، التي تسبّب بها العنف في المنطقة"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقال: "بعدما فتحنا أبوابنا، تلقينا العديد من الاتصالات الهاتفية، قالوا لنا: أغلقوا الأبواب، لكنني قلت لهم: لقد تم الأمر، انتهى. الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء".
واحتشد آلاف المهاجرين واللاجئين ومن بينهم أفغان وسوريون وعراقيون، على الحدود التركية مع اليونان بعد أن أعلن "أردوغان" الجمعة أن تركيا لن تمنعهم من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.
أردوغان
"أردوغان" يواصل ابتزاز الدول الأوروبية: سنرسل ملايين اللاجئين إليكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-02
هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بإرسال ملايين المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، في مسعاه الحالي لابتزاز الدول الأوروبية، والحصول على مزيد من المساعدات في تورطه في سوريا.
واعتبر "أردوغان" أن "على أوروبا تحمّل حصتها من أزمة اللاجئين، التي تسبّب بها العنف في المنطقة"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقال: "بعدما فتحنا أبوابنا، تلقينا العديد من الاتصالات الهاتفية، قالوا لنا: أغلقوا الأبواب، لكنني قلت لهم: لقد تم الأمر، انتهى. الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء".
واحتشد آلاف المهاجرين واللاجئين ومن بينهم أفغان وسوريون وعراقيون، على الحدود التركية مع اليونان بعد أن أعلن "أردوغان" الجمعة أن تركيا لن تمنعهم من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:13 PM
اعتبر أن عليها تحمّل حصة من أزمة تورّطه في سوريا
هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بإرسال ملايين المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، في مسعاه الحالي لابتزاز الدول الأوروبية، والحصول على مزيد من المساعدات في تورطه في سوريا.
واعتبر "أردوغان" أن "على أوروبا تحمّل حصتها من أزمة اللاجئين، التي تسبّب بها العنف في المنطقة"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقال: "بعدما فتحنا أبوابنا، تلقينا العديد من الاتصالات الهاتفية، قالوا لنا: أغلقوا الأبواب، لكنني قلت لهم: لقد تم الأمر، انتهى. الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء".
واحتشد آلاف المهاجرين واللاجئين ومن بينهم أفغان وسوريون وعراقيون، على الحدود التركية مع اليونان بعد أن أعلن "أردوغان" الجمعة أن تركيا لن تمنعهم من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.
، "أردوغان" يواصل ابتزاز الدول الأوروبية: سنرسل ملايين اللاجئين إليكم ،
المصدر : الخليج 365
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