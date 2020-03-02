، معهد الإدارة و"أداء" يوقعان اتفاقية لإثراء المحتوى المعرفي في تطوير الموارد البشرية ،

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وقّع معهد الادارة العامة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف لإثراء المحتوى المعرفي في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات وتطوير الموارد البشرية بالمملكة وفق محاور رؤية ٢٠٣٠.
وقّع الاتفاقية مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد القعود بمقر معهد الإدارة العامة اليوم الاثنين.
وبموجب اتفاقية التعاون سيتم العمل على رفع برامج تدريبية إلكترونية معدّة من مركز "أداء" على منصة "إثرائي"، وهي المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، كما تهدف الاتفاقية لزيادة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وفقاً للخطة السنوية التي يعدها معهد الإدارة العامة أو عبر مركز الأعمال التابع للمعهد.
جدير بالذكر أن الإعداد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مركز التدريب عن بعد، وإدارة التعاون والشراكات بمعهد الادارة العامة.معهد الإدارة أداء
معهد الإدارة و"أداء" يوقعان اتفاقية لإثراء المحتوى المعرفي في تطوير الموارد البشريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-02
وقّع معهد الادارة العامة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف لإثراء المحتوى المعرفي في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات وتطوير الموارد البشرية بالمملكة وفق محاور رؤية ٢٠٣٠.
وقّع الاتفاقية مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد القعود بمقر معهد الإدارة العامة اليوم الاثنين.
وبموجب اتفاقية التعاون سيتم العمل على رفع برامج تدريبية إلكترونية معدّة من مركز "أداء" على منصة "إثرائي"، وهي المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، كما تهدف الاتفاقية لزيادة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وفقاً للخطة السنوية التي يعدها معهد الإدارة العامة أو عبر مركز الأعمال التابع للمعهد.
جدير بالذكر أن الإعداد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مركز التدريب عن بعد، وإدارة التعاون والشراكات بمعهد الادارة العامة.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:27 PM
ستمكّن من رفع برامج تدريبية إلكترونية على منصة "إثرائي" وفق رؤية 2030
وقّع معهد الادارة العامة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف لإثراء المحتوى المعرفي في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات وتطوير الموارد البشرية بالمملكة وفق محاور رؤية ٢٠٣٠.
وقّع الاتفاقية مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد القعود بمقر معهد الإدارة العامة اليوم الاثنين.
وبموجب اتفاقية التعاون سيتم العمل على رفع برامج تدريبية إلكترونية معدّة من مركز "أداء" على منصة "إثرائي"، وهي المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، كما تهدف الاتفاقية لزيادة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وفقاً للخطة السنوية التي يعدها معهد الإدارة العامة أو عبر مركز الأعمال التابع للمعهد.
جدير بالذكر أن الإعداد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مركز التدريب عن بعد، وإدارة التعاون والشراكات بمعهد الادارة العامة.
، معهد الإدارة و"أداء" يوقعان اتفاقية لإثراء المحتوى المعرفي في تطوير الموارد البشرية ،
المصدر : الخليج 365
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