محمد بن مسعود - الدمام - لمواطن تونسي عائد من إيطاليا أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة. تونس فيروس كورونا الجديد 02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 06:43 PM Advertisements لمواطن تونسي عائد من إيطاليا تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة. الكلمات المفتاحية ، تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.