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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلاب بوليسية تعثر على “علبة غريبة” في منزل مختطفة الأطفال بالدمام .. ومفاجأة بعد الكشف عن محتواها ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف أبو طلال الحمراني الصحفي الكويتي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث معلومات جديدة بشأن قضية مريم” خاطفة الدمام ” .
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شاهد.. كلاب بوليسية تعثر على “علبة غريبة” في منزل مختطفة الأطفال بالدمام .. ومفاجأة بعد الكشف عن محتواها !
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وذكر الحمراني عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ ما عثر عليه رجال الأمن عند تفتيشهم منزل المتهمة الرئيسة بالقضية ”مريم“.وفي تغريدته التي نشرها، اليوم الاثنين، أكد أن “مريم” كانت تحتفظ بعلبة غريبة وكلما انتقلت إلى منزل جديد دفنت تلك العلبة، والتي عثر عليها مدفونة في زاوية المنزل الذي تم تفتيشه، وبفتح العلبة عثر بداخلها على صور قديمة للأطفال وذلك في المرحلة الأولى التي تلت خطفهم والمراحل اللاحقة من حياتهم.
وتابع ”الأغرب من كل هذا هو العثور على لفافات الحبل السري للمخطوفين“، مبينا أنه ”من غير المعروف إلى حد اللحظة لمَ قامت بالاحتفاظ بها“.
وأورد الصحفي الكويتي معلومات عن امتلاك المتهمة ”مريم“ لمركز طبي مصغر في بيت تستأجره وتقوم من خلاله بـ“تمريخ“ النساء، وبأعمال السحر مثل ”قراءة الفنجال وكشف الحظ وجلب الحبيب“، كما دأبت على معالجة النساء بـ“عمل“ خصوصا لمن تعاني العقم وترغب بالإنجاب.
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تبون تعرفون الكلاب البوليسية شنو عثرت في زاوية بيت "مريم" ؟؟؟؟#خاطفة_الدمام— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
تبون تعرفون الكلاب البوليسية شنو عثرت في زاوية بيت "مريم" ؟؟؟؟#خاطفة_الدمام— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
الشي الساذج والمضحك "مريم" #خاطفة_الدمام مصدومه إن "نايف" ابن القرادي طلع مش ولدها وتطالب بمحاسبة المستشفى لأنه قاموا بإستبداله 🤦♂️— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
اهلها يقولون مقاطعينها والمحامي يدافع عن الخاطفه وعن أهلها؟؟؟؟؟؟#لحمة_ضب
تبون تعرفون الكلاب البوليسية شنو عثرت في زاوية بيت "مريم" ؟؟؟؟#خاطفة_الدمام
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"مريم" كانت تحتفظ بعلبة صغيرة كل ماتروح بيت جديد تقوم بدفن تلك العلبة وتم العثور عليها مدفونه في زاوية البيت تم فتحها وعثر بداخلها على صور قديمة للأطفال بداية خطفهم ومراحل حياتهم والأغرب عثر على لفافات "الحبل السري" للمخطوفين، لكن لم يعرف، لماذا لاتزال تحتفظ به؟#خاطفة_الدمام— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
"مريم" كانت تحتفظ بعلبة صغيرة كل ماتروح بيت جديد تقوم بدفن تلك العلبة وتم العثور عليها مدفونه في زاوية البيت تم فتحها وعثر بداخلها على صور قديمة للأطفال بداية خطفهم ومراحل حياتهم والأغرب عثر على لفافات "الحبل السري" للمخطوفين، لكن لم يعرف، لماذا لاتزال تحتفظ به؟#خاطفة_الدمام
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"مريم" كانت تحتفظ بعلبة صغيرة كل ماتروح بيت جديد تقوم بدفن تلك العلبة وتم العثور عليها مدفونه في زاوية البيت تم فتحها وعثر بداخلها على صور قديمة للأطفال بداية خطفهم ومراحل حياتهم والأغرب عثر على لفافات "الحبل السري" للمخطوفين، لكن لم يعرف، لماذا لاتزال تحتفظ به؟#خاطفة_الدمام— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
"مريم" كانت تحتفظ بعلبة صغيرة كل ماتروح بيت جديد تقوم بدفن تلك العلبة وتم العثور عليها مدفونه في زاوية البيت تم فتحها وعثر بداخلها على صور قديمة للأطفال بداية خطفهم ومراحل حياتهم والأغرب عثر على لفافات "الحبل السري" للمخطوفين، لكن لم يعرف، لماذا لاتزال تحتفظ به؟#خاطفة_الدمام— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
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"مريم" أو "فطوم الحساوية" تمتلك مركز طبي مصغر في بيت تستأجره تقوم ب"تمريخ" النساء وأعمال السحر مثل "قراءة الفنجال وكشف الحظ وجلب الحبيب" وعلاج النساء ب"عمل "خصوصاً من تعاني من العقم وتريد أن تنجب 🤦♂️— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
وللعلم أنا أسعى لكشف المزيد في تلك المعلومة... قريباً pic.twitter.com/PZaputrRcg
"مريم" أو "فطوم الحساوية" تمتلك مركز طبي مصغر في بيت تستأجره تقوم ب"تمريخ" النساء وأعمال السحر مثل "قراءة الفنجال وكشف الحظ وجلب الحبيب" وعلاج النساء ب"عمل "خصوصاً من تعاني من العقم وتريد أن تنجب
وللعلم أنا أسعى لكشف المزيد في تلك المعلومة... قريباً
/photo/1
"مريم" أو "فطوم الحساوية" تمتلك مركز طبي مصغر في بيت تستأجره تقوم ب"تمريخ" النساء وأعمال السحر مثل "قراءة الفنجال وكشف الحظ وجلب الحبيب" وعلاج النساء ب"عمل "خصوصاً من تعاني من العقم وتريد أن تنجب 🤦♂️— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
وللعلم أنا أسعى لكشف المزيد في تلك المعلومة... قريباً pic.twitter.com/PZaputrRcg
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"مريم" أو "فطوم الحساوية" تمتلك مركز طبي مصغر في بيت تستأجره تقوم ب"تمريخ" النساء وأعمال السحر مثل "قراءة الفنجال وكشف الحظ وجلب الحبيب" وعلاج النساء ب"عمل "خصوصاً من تعاني من العقم وتريد أن تنجب 🤦♂️— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
وللعلم أنا أسعى لكشف المزيد في تلك المعلومة... قريباً pic.twitter.com/PZaputrRcg
"مريم" أو "فطوم الحساوية" تمتلك مركز طبي مصغر في بيت تستأجره تقوم ب"تمريخ" النساء وأعمال السحر مثل "قراءة الفنجال وكشف الحظ وجلب الحبيب" وعلاج النساء ب"عمل "خصوصاً من تعاني من العقم وتريد أن تنجب 🤦♂️— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 2, 2020
وللعلم أنا أسعى لكشف المزيد في تلك المعلومة... قريباً pic.twitter.com/PZaputrRcg
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