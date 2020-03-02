شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عودة الهدوء الى مدينة الحزم عاصمة الجوف ومحمد العرب يكشف النقاب عن تساؤلات عدة في المعارك الدائرة بالمحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان الهدوء عاد ظهر اليوم الى مدينة الحزم مركز محافظة الجوف بالتزامن مع حملة واسعة نفذتها المليشيات الحوثية لاعتقال عدد من المواطنين.

وقالت المصادر ان مدينة الحزم شهدت موجة نزوح جماعي خلال الساعات وسط تقديرات عن فرار اكثر من 20 الف اسرة توجهت نحو مارب عقب بسط المليشيات الحوثية على مدينة الحزم .

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عاجل : عودة الهدوء الى مدينة الحزم عاصمة الجوف ومحمد العرب يكشف النقاب عن تساؤلات عدة في المعارك الدائرة بالمحافظة



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وافادت المصادر ان المليشيات اضطرت الى منع عدد من الاسر من النزوح وارغمتهم على البقى في المدينة بعد تحول معظم الاحياء الى مدينة اشباح، فيما شرعت مليشيات الحوثيين بنهب المنازل وخلع الابواب والشبابيك من المنازل التي لا يوجد فيها سكان.

واشارت المصادر ان الاشتباكات توقفت عقب انسحاب القوات الموالية للواء امين العكيمي الى شرق الحزم وبالتحديد الى معسكر اللبنات الواقع بين محافظتي الجوف ومارب فيما يواصل طيران التحالف العربي يواصل استهداف تجمعات ومواقع الحوثيين في الحزم والغيل وبقية الجبهات.

من جهته دعا الاعلامي العربي محمد العرب، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت، الى متابعة البث المباشر عبر قناتي العربية والحدث بعد قليل للاجابة عن عدد من الاسئلة التي يبحث عنها المتابعين عن معرفة الجوف.

وكتب العرب "من مديرية خب و الشعف بمحافظة الجوف بعد قليل مباشر على #الحدث واخر تطورات معركة الحزم والغيل وماذا حدث من تطورات خلال اليومين الماضيين ..

ماذا حل بفريق قناة المسيرة وهل نفذ الحوثيين إعدامات ميدانية بحق بعض كوادر مستشفى الجوف العام هل لازال محافظ الجوف يقاوم ما حقيقة ما حدث ؟؟؟.

الى ذلك تمكنت مليشيات الحوثيين امس الاحد من دخول مدينة الحزم بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني في مديرية الغيل وتراجع الى ما خلف مدينة الحزم شرقا.