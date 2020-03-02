حساب المواطن.. حسم مشروط لأحقّية طلبات ما بعد 10 فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن، أن طلبات الحصول على الدعم المقدّمة بعد يوم 10 فبراير الماضي، سيتم دراسة مدى أهلية أصحابها، وإدراجهم ضمن دورة الأهلية لشهر أبريل.

وأضاف البرنامج عبر «تويتر»، في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 فبراير الماضي، سيتم دراسة حالة المستفيد ومدى أهليّته وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه «دراسة الأهلية» ضمن دورة الأهلية لشهر «أبريل» ولن تشمله دفعة شهر مارس الجاري.

إلى ذلك حدد برنامج حساب المواطن، يوم 10 مارس الجاري موعدًا لصرف الدعم للمستفيدين الذين صدّرت نتائج دراسة مدى أهليّتهم لاستحقاق الدعم بتاريخ 24 فبراير المنصرم، مؤكدًا على المستفيدين بأنه حال الرغبة في معرفة قيمة الاستحقاق المقرر لهم في البرنامج، فبإمكانهم استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وأعلن برنامج حساب المواطن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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