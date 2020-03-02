الزكاة والدخل: موافقة مشروطة على الفواتير اليدوية بالمطاعم والبقالات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الضوابط النظامية للدفع في المطاعم والبقالات التي لا يوجد لديها جهاز حاسب فواتير، وتلقت الهيئة استفسارًا من مسؤولي إحدى المنشآت الغذائية عبر «تويتر»، بشأن مدى مخالفة المطاعم والبقالات التي ليس لديها جهاز حاسب فواتير، وردت «الزكاة والدخل»، بأن تلك المطاعم والبقالات مسموح لها باستخدام الفواتير اليدوية بشرط توفر المتطلبات المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية، والتي تقرر ضوابط استخدام الفواتير اليدوية، وهي الفواتير المطبوعة، والمدون فيها (يدويًا) بيان السلع المبيعة وقيمتها والضريبة المستحقة عليها.

إلى ذلك تنص المادة الـ«53» من اللائحة التنفيذية للضريبة المضافة، على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، أو أي لغة أخرى بشرط أن تشمل تاريخ إصدارها، والرقم التسلسلي المُعرف للفاتورة الضريبية، فضلًا عن رقمين للتعريف الضريبي أحدهما خاص بالمورّد والآخر خاص بالعميل، وتاريخ يحدد موعد صرف التوريد.

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