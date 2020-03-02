وزير الخارجية يستعرض مستجدات إقليمية ودولية مع «ناتالي قوليه»

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه، وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ومواقف المملكة منها، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر. اقرأ أيضًا: وزير الخارجية يستقبل مديرة «اليونيسيف» ومفوّض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الفلبيني

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