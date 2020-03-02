بالفيديو.. صحة المدينة: اجتماعات يومية مع 13 جهة حكومية لمنع دخول «كورونا»

أكَّدت صحة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، أنها تعقد اجتماعات مع 13 جهة حكومية يوميًا، لمنع وصول فيروس كورونا للمملكة.

وقال مساعد مدير الشؤون الصحية والصحة العامة بصحة المدينة، الدكتور مهند بوحلاب، لقناة الإخبارية، إن غرفة القيادة والتحكم تعمل على مدار الـ24 ساعة، على جاهزية واستعداد المنطقة للتعامل مع التحديات الصحية.

وأضاف، أنه تم تدريب جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية على التعامل مع حالات الاشتباه، ومع حالات المصابة- لا سمح الله- مشيرًا إلى ضرورة اتخاذا المواطنين الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا مثل غسيل اليدين.

وأوضح أنه يتم التركيز على المنافذ البرية والجوية، التي تعد الطريق الوحيد لدخول الفيروسات.

وحول آلاف الزوار للمسجد النبوي الشريف، قال الدكتور بوحلاب، إن القرارات السامية بالحد من الدخول للحرم النبوي الشريف، جاءت لمنع الازدحام وتقليل فرص انتشار الأمراض التنفسية.

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وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن اليوم، عدم تسجيل أي حالة مصابة بكورونا بالمملكة، موضحًا أنه تم فحص 298 حالة اشتباه وجاءت نتائجها سليمة.

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