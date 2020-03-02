دعت السفارة في جاكرتا، اليوم الإثنين، المواطنين، إلى تأجيل السفر إلى إندونيسيا؛ بسبب فيروس كورونا، كما دعت الموجودين بإندونيسيا إلى تجنب أماكن التجمعات.
وذكرت السفارة في جاكرتا، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه «حرصًا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، على سلامة المواطنين السعوديين الموجودين في إندونيسيا، من انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد، تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في جمهورية إندونيسيا الابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية».
وتابعت السفارة: «وتدعو السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا بتأجيل خطط السفر غير الضرورية. وتأمل السفارة بالتواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات».
وأشارت إلى أن رقم قسم شؤون السعوديين (006221290234) وأن هاتف الطوارئ (00628553003000 - 00628111806446).
وأعلنت جاكرتا اليوم، تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
اقرأ أيضًا:
بسبب «كورونا».. السفارة في بيروت تنصح المواطنين بتأجيل السفر إلى لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في جاكرتا تدعو السعوديين إلى تأجيل السفر لإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.