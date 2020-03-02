الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح مثيرة للأتربة وغبار على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على عدد من المناطق، غدًا الثلاثاء، وأضافت الهيئة (في بيان) عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالة الجوية المشار إليها تؤثر على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.

وتابعت «هيئة الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأكدت الهيئة، أن الخليج العربي، يشهد هبوب رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لطقس غد الثلاثاء، بالدرجة المئوية.

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