السعودية اليوم / وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني



أبوظبي 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تلقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الإتصال بحث علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالاضافة إلى استعرض وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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18:32ت م

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