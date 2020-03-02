

بغداد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

اتفق العراق مع الصين على استقدام فريق طبي صيني لدعم الأنظمة العراقية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم أن هذا الاتفاق تم التوصل له أثناء لقاء عقد بين وكيل الوزارة الأقدم للشُؤُون السياسيّة والعلاقات الثنائيّة, مع سفير الصين لدى العراق بحضور وفد دبلوماسيّ وفنّي صيني رفيع، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي في مجال مكافحة فيروس "كورونا" والكشف عنه وعلاجه، والوقاية منه.

// انتهى //

18:25ت م

0259





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يتفق مع الصين على استقدام فريق طبي صيني لدعم الأنظمة العراقية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.