السعودية اليوم / ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان



بيروت 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد المُصابين المثبتين رسمياً بفيروس كورونا في لبنان اليوم إلى 13 مُصاباً، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن "تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبريا مُصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لأشخاص مخالطين لإحدى الحالات التي تم تشخيصها سابقا، وقد كانوا في الحجر المنزلي وكانت الوزارة تتابعهم وبمجرد ظهور أحد العوارض عليهم تم إجراء الفحص المخبري لهم وأتت النتيجة إيجابية".

ولفت البيان إلى أنّه "بذلك أصبح العدد الإجمالي للمصابين ثلاثة عشر مصابا"، مناشداً "جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي وعند ظهور أي عوارض الاتصال فوراً".

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18:24ت م

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