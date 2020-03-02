السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي رئيس البرلمان النمساوي



القاهرة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، رئيس البرلمان النمساوي فولفجانج سوبوتكا، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إلى أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات مختلف الأزمات الإقليمية، خاصةً ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول أهمية الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية، بما فيها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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18:22ت م

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