رياضي / 600 لاعب في انطلاق دوري رابطة أحياء عسير



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

انطلقت منافسات "دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في عسير، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، على ملعب نادي الشهيد بمحافظة محايل عسير.

ويشارك في الدوري 600 لاعب من20 فريقاً تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل الثوالث إلى الأدوار النهائية.

وتخوض الفرق المنافسات على ثلاث ملاعب وهي ملعب أمانة منطقة عسير في أبها، وملعب نادي الشهيد بمحايل عسير، وملعب نادي المع بمحافظة رجال ألمع.

وكان دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم قد انطلق في 7 مدن ومحافظات في المملكة وهي المدينة المنورة ومكة المكرمة والقنفذة والطائف وأضم وتبوك وعسير.

في حين سينطلق الدوري في مدينتي جدة وجازان منتصف الشهر الجاري، تليها الدمام والباحة والأحساء والرياض.

الجدير بالذكر أن عدد الفرق المشاركة في دوري رابطة فرق الأحياء في المملكة 1000 فريق، يضم أكثر من 40 ألف لاعب، وتصل جوائز البطولة إلى مليون ريال.

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18:21ت م

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