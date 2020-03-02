السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تدعو المواهب للمشاركة بمسابقة أجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد للعام الحالي



تبوك 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

دعت أمانة منطقة تبوك ممثلة بالإدارة العامة لصيانة الحدائق والمنتزهات الموهوبين والموهبات للمشاركة في المسابقة الخاصة بأجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد والفاكهة للعام الحالي، ليتم تنفيذ التصميم الفائز على أرض المهرجان في منتزة الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

ونبهت الراغببن إلى المشاركة مراعاة عدد من الضوابط ومنها أن يكون التصميم جديد وبسيط ومتوان بأفكار إبداعية وقوة دلالية على هوية المنطقة، ولكل مشارك تصميم واحد غير منسوخ من تصاميم محلية أو دولية،بالإضافة إلى إرساله بصيغة (الإوتكاد) مع ضرورة أرفاق الأسم الثلاثي للمصمم ورقم جواله، وبريده الالكتروني،مع الأخذ بالأعتبار بأن آخر موعد لاستقبال التصاميم هو يوم الجمعة 2020/03/20 .

// انتهى //

18:13ت م

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