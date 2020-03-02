السعودية اليوم / بريطانيا تؤكد أربع حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا



لندن 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م رويترز

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم أن هناك أربع حالات إصابة أخرى مؤكدةً بفيروس كورونا مما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 40 حالة.

وأوضح كبير أطباء انجلترا كريس ويتي أن المرضى الأربعة الجدد وصلوا في الآونة الأخيرة من إيطاليا.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا يجب أن تكون أكثر استعداداً لانتشار فيروس كورونا.

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18:06ت م

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