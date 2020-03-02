السعودية اليوم / كلية الهندسة بجامعة الملك خالد تقيم دورة تدريبية في تأسيس المشاريع



أبها 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أقامت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التدريب بكلية الهندسة مؤخرًا، دورتها الثانية: "كيف تؤسس مشروعك بنجاح"، والتي تستهدف طلاب أقسام الهندسة، بواقع ثلاثة أيام في مقر الكلية بالمدينة الجامعية بأبها.

وتناولت الدورة ضمن برنامجها التدريبي الخامس محاور رئيسية تمثلت في ثقافة العمل الحر، وتحليل السوق وخطة التسويق، إضافة إلى خطة العمليات، والخطة المالية، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد خلوفة آل مسفر أن البرنامج التدريبي المقام، يهدف إلى تزويد الطالب بالخبرة العملية، وتنمية قدراته المهارية، وتعميق المفاهيم التي تمت دراستها نظريًا عن طريق ربطها بالواقع العملي، مؤكدًا على أن البرنامج يتيح للطلاب الفرصة في كسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج، وتقويم أدائه أثناء فترة التدريب.

يذكر أن وحدة التدريب بكلية الهندسة تقيم عددًا من الدورات التدريبية لطلاب الكلية بهدف إكساب المتدربين القدرة على التفكير والتخطيط والدراسة لإقامة مشاريع ناجحة.

// انتهى //

17:16ت م

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