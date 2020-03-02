السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني



ظهران الجنوب 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تشارك إدارة تعليم سراة عبيدة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020م تحت شعار "السلامة أولًا " بمتابعة مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، حيث جرى وضع خطة متكاملة لإبراز هذه المناسبة بمشاركة مكاتب التعليم للبنين والبنات، والمدارس التابعة لإدارة تعليم سراة عبيدة, وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة، كما شاركت إدارة التعليم في المسيرة التي نظمتها إدارة الدفاع المدني بهذه المناسبة ودشنها محافظ سراة عبيدة.

وقام مجموعة من طلاب مدارس تعليم سراة عبيدة بزيارة لمقر إدارة الدفاع المدني بـمحافظة سراة عبيدة, واطلعوا من خلالها على جهود رجال الدفاع المدني ووسائل السلامة وطرق استخدامها.

واشتملت الفعاليات داخل المدارس على برامج إذاعية في حصة الاصطفاف الصباحي، وخطط إخلاء لتدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس على حسن التصرف في المواقف الطارئة، والتعرف على آلية الإخلاء ومخارج وسلالم الطوارئ بالمدرسة.

// انتهى //

17:13ت م

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