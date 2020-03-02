السعودية اليوم / إلغاء معرض باريس للكتاب بسبب تفشي فيروس كورونا



باريس 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أكد اتحاد الناشرين الفرنسيين في بيان أن معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يبدأ في وقت لاحق هذا الشهر قد ألغي بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد "بعد قرار الحكومة الفرنسية بحظر أي تجمع لأكثر من 5000 شخص في مكان مغلق، نأسف لاتخاذ قرار إلغاء دورة 2020 من معرض باريس للكتاب".

وتسبب فيروس كورونا في وفاة شخصين اثنين على الأقل وإصابة نحو 130 في فرنسا حتى الآن.

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17:01ت م

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