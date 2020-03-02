السعودية اليوم / البرتغال تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا



مدريد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أعلنت البرتغال اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن الحالة تتعلق بطبيب / 60 عامًا/ من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.

وأضافت تيميدو أن هناك رجلًا ثانيًا /33 عامًا/ يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.

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16:44ت م

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