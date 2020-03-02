

القطيف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل "ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل"، بحضور مدير إدارة التفتيش بالمنطقة الشرقية عارف الشهري، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمحافظة القطيف.

وأكد مقدم الورشة المدرب محمد القطان أن الغرض من الورشة هو التعرف على نظام "حماية بيئة العمل"، مبينًا أنهم زاروا العديد من المنشآت الكبيرة التي طبقت النظام بشكل ممتاز.

وقال القطان: "إن نجاح العمل مرتبط بتطبيق النظام والتدابير الوقائية، مع حماية حق العامل المعتدى عليه وإتاحة الوسائل المناسبة للمطالبة بحقه وحماية المشتكي والشهود".

وأضاف: على كل منشأة التعريف بنظام التعديات السلوكية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين لجنة التعديات في بيئة العمل سواء دائمة أو مؤقتة للقيام بصلاحياتها، كما يجب على المعتدى عليه تقديم شكوى خلال ٥ أيام عمل، ويتم التحقيق ورفع توصية لصاحب الصلاحية أو من ينوب عنه خلال ٥ أيام عمل، ويتم إيقاع العقوبة خلال ٣٠ يومًا من ثبوت الإدانة.

بدوره، قال مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم آل طه "إن الوزارة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن العمل".

// انتهى //

16:44ت م

0237





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل" ورشة عمل بغرفة القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.