شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون مع برلمانية فرنسية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه.

وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ومواقف المملكة منها.