شكرا لقرائتكم سعود الريس يتنحى عن رئاسة تحرير الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-02 سعود الريس يتنحى عن رئاسة تحرير الحياة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الكاتب والإعلامي السعودي سعود الريس تخليه عن منصب رئيس تحرير صحيفة الحياة دون إبداء المزيد من الأسباب. Advertisements وقال الريس في تغريدة عبر تويتر : “بعد أكثر من ١٩ عامًا قضيتها في دهاليز صحيفة الحياة، أتنحى اليوم عن رئاسة تحريرها على أمل أن ترى النور مرة أخرى على يد رجل الإعلام الأول الأمير خالد بن سلطان رافعًا له أسمى آيات الشكر والعرفان، ولرئيس مجلس الإدارة عايض الجعيد على مواقفه”. وختم الريس بقوله: “وختامًا أشكر زملائي الذين تعلمت منهم الكثير”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعود الريس يتنحى عن رئاسة تحرير الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.