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2020-03-02 إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف حرس الحدود على رتبة جندي للرجال متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والطلبات بالرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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