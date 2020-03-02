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أعلن رئيس تحرير صحيفة الحياة سعود الريس، تنحّيه عن منصبه، معرباً عن أمله في أن ترى الصحيفة النور مجددًا.
وقال "الريس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من ١٩ عاماً قضيتها في دهاليز صحيفة الحياة، أتنحى اليوم عن رئاسة تحريرها، على أمل أن ترى النور مرة أخرى على يد رجل الإعلام الأول الأمير خالد بن سلطان، رافعاً له أسمى آيات الشكر والعرفان، ولرئيس مجلس الإدارة عايض الجعيد على مواقفه".
وقدّم "الريس" الشكر لزملائه الذين عملوا معه، فيما يشار إلى أن مواقع الصحيفة توقفت منذ مدة.
تنحي رئيس تحرير صحيفة الحياة
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 05:14 PM
أعرب عن أمله في أن ترى النور مجددًا"الريس" يتنحى عن رئاسة تحرير "الحياة" بعد توقف مواقعها الإلكترونية
أعلن رئيس تحرير صحيفة الحياة سعود الريس، تنحّيه عن منصبه، معرباً عن أمله في أن ترى الصحيفة النور مجددًا.
وقال "الريس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من ١٩ عاماً قضيتها في دهاليز صحيفة الحياة، أتنحى اليوم عن رئاسة تحريرها، على أمل أن ترى النور مرة أخرى على يد رجل الإعلام الأول الأمير خالد بن سلطان، رافعاً له أسمى آيات الشكر والعرفان، ولرئيس مجلس الإدارة عايض الجعيد على مواقفه".
وقدّم "الريس" الشكر لزملائه الذين عملوا معه، فيما يشار إلى أن مواقع الصحيفة توقفت منذ مدة.
، "الريس" يتنحى عن رئاسة تحرير "الحياة" بعد توقف مواقعها الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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