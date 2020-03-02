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استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، رحلاتها إلى الصين، بعد توقّف دام شهرًا كاملًا؛ إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وانطلقت، صباح اليوم، حسب بيان للشركة، رحلة من العاصمة الصينية بكين، باتجاه مطار الجزائر الدولي، ويُترقب وصولها في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت يوم 3 فبراير الماضي تعليق جميع الرحلات باتجاه الصين؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً في مدينة ووهان.
الخطوط الجوية الجزائرية فيروس كورونا الجديد
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 05:08 PM
إثر توقف دام شهرًا كاملًااستئناف الرحلات الجوية بين الجزائر والصين بعد تعليقها بسبب فيروس "كورونا"
استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، رحلاتها إلى الصين، بعد توقّف دام شهرًا كاملًا؛ إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وانطلقت، صباح اليوم، حسب بيان للشركة، رحلة من العاصمة الصينية بكين، باتجاه مطار الجزائر الدولي، ويُترقب وصولها في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت يوم 3 فبراير الماضي تعليق جميع الرحلات باتجاه الصين؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً في مدينة ووهان.
، استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر والصين بعد تعليقها بسبب فيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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