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أعلنت البرتغال اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن الحالة تتعلق بطبيب 60 عامًا من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.
وأضافت تيميدو أن هناك رجلًا ثانيًا 33 عامًا يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.
البرتغال فيروس كورونا الجديد
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 04:59 PM
لطبيب أثناء إقامته بشمال إيطالياالبرتغال تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
أعلنت البرتغال اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن الحالة تتعلق بطبيب 60 عامًا من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.
وأضافت تيميدو أن هناك رجلًا ثانيًا 33 عامًا يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.
، البرتغال تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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