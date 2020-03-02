، روسيا تسجل أول إصابة لمواطن بـ"كورونا".. عائد من إيطاليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - موسكو كانت قد أعلنت عن إصابة صينيين اثنين في وقت سابق

أعلنت روسيا، الاثنين، تسجيل أول إصابة لمواطن بفيروس كورونا المستجد، وهي لروسي عائد من إيطاليا.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فإنه وعقب تسجيل أول حالة إصابة لمواطن بفيروس كورونا في روسيا، بيّنت غرفة العمليات الخاصة بمراقبة انتشار المرض أن المريض عاد أخيرًا من إيطاليا وأدخل إلى الحجر الصحي للتأكد من حالته، وأثبتت الفحوص إصابته بالمرض.

وتعد الإصابة المسجلة الاثنين، الأولى لمواطن روسي بعدما كانت موسكو قد أعلنت عن إصابة مواطنين صينيين في وقت سابق.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ304ـ8، وتعافى من المرض 45155.

روسيا فيروس كورونا الجديد