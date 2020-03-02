محمد بن مسعود - الدمام - الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-02 أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا. 02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 Advertisements 04:13 PM قضى عدة أيام بالحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا قضى عدة أيام بالحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا. ، الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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