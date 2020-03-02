- 1/3
- 2/3
- 3/3
رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد من معتدل إلى مرتفع، بحسب ما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.
وقالت "أورسولا": المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره.
ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فإن تعداد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150.للاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الجديد
الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر الناجم عن "كورونا" لـ"مرتفع"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-02
رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد من معتدل إلى مرتفع، بحسب ما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.
وقالت "أورسولا": المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره.
ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فإن تعداد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:54 PM
تعداد المصابين بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى 89197
رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد من معتدل إلى مرتفع، بحسب ما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.
وقالت "أورسولا": المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره.
ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فإن تعداد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150.
، الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر الناجم عن "كورونا" لـ"مرتفع" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر الناجم عن "كورونا" لـ"مرتفع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.