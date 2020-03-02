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عدن - ياسمين التهامي - كشف المعارض السعودي، غانم الدوسري، اليوم الاثنين، عن محاولة اعتقاله في الكويت وتسليمه للرياض.

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هل تذكرون المعارض السعودي “غانم الدوسري“ الذي كشف مفاجآت عن اغتيال اللواء عبدالعزيز الفغم؟.. شاهدوا كيف كان مصيره اليوم



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وقال "الدوسري" في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، إنّ شقيقه الأكبر سافر من مطار الرياض باتجاه القاهرة مرورًا بالكويت، فلما وصل الكويت اعتقله الأمن الكويتي لتسليمه للسعودية اعتقادًا منهم أنه "غانم".

وذكر أن شقيقه قال للأمن في مطار الكويت: "يا أذكياء كيف أكون مطلوب للسعودية وأنا جاي من السعودية".

ولفت "الدوسري" إلى أن السلطات الكويتية سمحت لشقيقه بمواصلة رحلته بعد 3 ساعات.

و"الدوسري" ممثل ومعلّق سياسي ساخر اشتهر ببرنامجه الحواري عبر الإنترنت تحت اسم "غانم شو"، دأب فيه على انتقاد العائلة المالكة في بلاده، من خلال استخدام الكوميديا السوداء.

ويقيم الدوسري (39 عامًا) في بريطانيا منذ عام 2003، وسبق أن رفع دعوى قضائية يتهم فيها السعودية باختراق هاتفه عبر برنامج تجسس عام 2018، لا تزال مستمرة.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" مؤخرًا كشف "الدوسري" عن تلقيه تهديدات بالقتل، وأنه وصلته مؤخرًا رسالة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تقول: "لا بد من قطع رأسك".

وسبق أن تعرض الرجل لاعتداء في لندن، قبل شهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتم تخصيص حراسة خاصة له من الشرطة.