تطورات مفاجئة في قضية خاطفة الدمام و الكلاب البوليسية تعثر على صندوق !!

︎ . كشف أبو طلال الحمراني الصحفي الكويتي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث معلومات جديدة بشأن قضية مريم” خاطفة الدمام ” .

وذكر الحمراني عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ ما عثر عليه رجال الأمن عند تفتيشهم منزل المتهمة الرئيسة بالقضية ”مريم“.وفي تغريدته التي نشرها، اليوم الاثنين، أكد أن “مريم” كانت تحتفظ بعلبة غريبة وكلما انتقلت إلى منزل جديد دفنت تلك العلبة، والتي عثر عليها مدفونة في زاوية المنزل الذي تم تفتيشه، وبفتح العلبة عثر بداخلها على صور قديمة للأطفال وذلك في المرحلة الأولى التي تلت خطفهم والمراحل اللاحقة من حياتهم.

وتابع ”الأغرب من كل هذا هو العثور على لفافات الحبل السري للمخطوفين“، مبينا أنه ”من غير المعروف إلى حد اللحظة لمَ قامت بالاحتفاظ بها“.

وأورد الصحفي الكويتي معلومات عن امتلاك المتهمة ”مريم“ لمركز طبي مصغر في بيت تستأجره وتقوم من خلاله بـ“تمريخ“ النساء، وبأعمال السحر مثل ”قراءة الفنجال وكشف الحظ وجلب الحبيب“، كما دأبت على معالجة النساء بـ“عمل“ خصوصا لمن تعاني العقم وترغب بالإنجاب.





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