كلمة وزير الصحة السعودي حول فيروس #كورونا

︎ . ‏معالي وزير الصحة : نفحص المسافرين القادمين بشكل دقيق من الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس ‎#كورونا الجديد، والإجراءات الإحترازية والوقائية مستمرة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة.





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