تركي آل الشيخ يفاجئ أسرة الطفل الذي توفي بمباراة الفتح والوحدة !

︎ . أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تقديم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، دعمًا مالياً لوالد الطفل الرضيع، الذي توفي في مدرجات ملعب الأمیر عبدالله بن جلوي بالأحساء أثناء مباراة الفتح والوحدة.

وقدم الفراج في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، الشكر لتركي آل الشيخ على مبادرته لدعم أسرة الطفل.

وكان والد الطفل ويدعى علي الفرحان، قد أوضح أن اصطحابه أبناءه لمشاهدة مباراة الفتح والوحدة كان لتسليتهم، وقضاء يوم مع الأطفال أملاً في حصولهم على جائزة من الجوائز المُخصصة للجماهير.





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