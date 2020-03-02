وزارة العدل: 4 خطوات لتحديث الصك العقاري.. وهذه طريقة استخراج بدل فاقد

أوضحت وزارة العدل خطوات التحقق من تحديث الصك العقاري واستخراج بدل فاقد، مشيرة إلى أن الصك العقاري يكون له نسخة رقمية في النظام العقاري إذا كان يحتوي على «بار كود» أو كان رقم الصك مكونًا من 12 خانة.

وحددت وزارة العدل خطوات التحقق من تحديث الصك العقاري من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار «عقارات»، ثم النقر على «المزيد» ثم اختيار خدمة «التحقق من الصك العقاري».

شروط تحديث الصك العقاري إلكترونيًّا من وزارة العدل

فيما قالت وزارة العدل من خلال «التواصل العدلي» وهو الحساب الرسمي التابع لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يمكن التقديم عبر أيقونة تحديث الصكوك ضمن الخدمات الإلكترونية لكتابات العدل في موقع الوزارة أو عن طريق حضور أحد ملاك الصك -عند تعددهم- لكتابة العدل بصك الملكية».

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين على «تويتر»: «لديّ صك عقاري صادر من المحكمة العامة بشهر صفر 1441، كيفية طريقة تحديثه؟ علمت أن من الشروط أن يكون الصك يدويًّا وصادرًا من كتابة العدل.. ماذا أفعل؟».

خطوات استخراج بدل فاقد للصك العقاري من وزارة العدل

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة العدل، ردًا على أحد المواطنين حول كيفية استخراج صك عقاري بدل فاقد، أنه يمكنه الاستعلام عن رقم الصك إذا كان إلكترونيًّا من حسابه في منصة ناجز وإن لم يتم تحويله إلكترونيًّا فيمكنه مراجعة كتابة العدل المختصة والاستعلام عنه.

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وأضافت وزارة العدل أن استخراج صك عقاري بدل المفقود يكون بتعبئة النموذج الموجود في منصة ناجز ثم التوجه لكتابة العدل برقم الطلب مرفقًا صورة الهوية والوكالة المخولة لذلك إن كان الشخص وكيلًا.

خطوات تحويل الصك العقاري اليدوي إلى إلكتروني من وزارة العدل

كذلك أوضحت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني كيفية تحويل الصك العقاري المكتوب يدويًّا إلى صك إلكتروني من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي على منصة ناجز واختيار خدمة تحديث صك من قائمة العقارات والاطلاع على شروط الخدمة ثم التوجه برقم الطلب إلى كتابة العدل المختصة.

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