بالصور.. فصل الخدمات عن 114 عقارًا في حي النكاسة العشوائي بمكة

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، اليوم الإثنين 8 رجب، فصل الخدمات عن 114 عقارًا ضمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة تمهيدًا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الـ14 المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وأن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمس السابقة بلغت حدود 600 عقار.

ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة م. جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.

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وأشار «كعكي» إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنيه على أسس وخطط شاملة تشمل كل جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

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