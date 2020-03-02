خلال في منتدى الرياض الدولي الإنساني.. «مسام» يستعرض جهوده لتجنيب اليمنيين أخطار المتفجرات

أبرز مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، جهوده في نزع الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في الجمهورية اليمنية في مساعٍ إنسانية؛ لتجنيب المدنيين أخطار المتفجرات، وذلك بالمعرض المصاحب بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

ويقدم «مسام» عرضًا مرئيًّا للزوار عن جهوده باليمن وكيفية نزع الألغام غير المنفجرة، والتي راح ضحاياها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء.

ويهدف مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة «مسام» إلى تطهير مناطق آمنة للسماح بعبور المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية لكل الشعب اليمني، إضافةً إلى تطهير المدارس والحدائق والمرافق العامة والمناطق الحيوية، فضلًا عن استحداث آلية لتدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين في المشروع على المهارات الأساسية في التعامل مع نزع الألغام.

وقد حقق مشروع «مسام» مند إنشائه في شهر 4 من عام 2018م أرقام قياسية؛ حيث بلغت المساحة المطهرة من الألغام غير المنفجرة 8,578,909م2، وذلك بنزع أكثر من 145,000 لغم مضاد للأفراد ومضاد للدبابات، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

«مسام» ينتزع 4911 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير

«مسام» ينزع 1581 لغمًا خلال الأسبوع الخامس في يناير الماضي

«مسام» ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال أسبوع