مفتي نيوزيلندا: قرار السعودية بتعليق العمرة والزيارة واجب شرعي لسلامة الجميع

أشاد المفتي العام لنيوزيلندا الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول، التي أصيبت بفيروس كورونا.

وقال: «إن الإجراءات هي من الواجب الشرعي، التي أشارت إليها نصوص الشريعة، فضلًا عن التقييد بالمعايير الدولية، وتأتي انطلاقًا من حرص المملكة على صحة وسلامة المعتمرين والزوار من جميع دول العالم».

وكانت السعودية، قد اتخذت 3 إجراءات احترازية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، مؤقتًا، ومنع الدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول، التي يشكل انتشار فيروس كورونا فيها خطرًا، إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها.

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