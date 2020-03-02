السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يلتقي رائد النشاط الطلابي بفرع جامعة الملك خالد بتهامة



محايل 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

التقى محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس, رائد النشاط الطلابي بفرع جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور عبد الله بن يحيى الزهراني يرافقه أعضاء نادي كلية العلوم والآداب.

وأكد المحافظ أن الشباب يعدّون رجال الغد، وبناة المستقبل، وتقوم على أساسهم تربية الأجيال الناشئة.

من جهته بين الدكتور الزهراني أن الشباب يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة، ويحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذي يعيشون فيه، كما يستطيع الشباب من خلال التعاون بين بعضهم البعض على الرقي بالمجتمع، وحث الآخرين على المشاركة الفعالة في تقدمه.

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16:34ت م

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