السعودية اليوم / المجلس الاستشاري للطيران المدني يعقد اجتماعه الثاني



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم, اجتماعها الثاني للمجلس الاستشاري لقطاع الطيران المدني برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح ، ورئيس الهيئة العامة للموانئ معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب ، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبد الله الدلامي، وأعضاء المجلس الذي يضم الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشغلة في القطاع، وذلك بمقر وزارة النقل بالرياض.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منظومة النقل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، كما تطرق المجلس الاستشاري لقطاع الطيران إلى المستجدات والخطط المتعلقة بقطاع الطيران المدني.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ودعم التوجه الاستراتيجي لتحول قطاعات الطيران المدني، ومناقشة أبرز التحديات ووضع الحلول والخطط المستقبلية.

واستعراض المجلس برنامج التحول الذي تعمل عليه الهيئة بالتوازي مع المستجدات التي تحدث في المملكة، وأبرزها التأشيرة السياحية والمشاريع الكبرى، ما يضع المزيد من المسئولية على هذا القطاع وضرورة الدفع به بكل كفاءة وفعالية.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت فكرة المجلس الاستشاري، بهدف وضع نموذج عمل مشترك مع القطاع الخاص، ولموائمة العمل والجهود والرؤى بين مختلف ركائز القطاع وتحقيق المبادرات والاستراتيجيات التي تم تصميمها وتتطلب عمل مشترك، إضافة إلى تفعيل الحوار المتبادل والعمل كشركاء أساسيين لإنجاح قطاع الطيران المدني في المملكة، الذي يعّد أحد أهم الممكنات والركائز الأساسية للعديد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعات ذات العلاقة كالسياحة والحج والعمرة وجودة الحياة والخدمات اللوجستية، كما تحرص الهيئة من خلال إنشاء المجلس على مواكبة التحول الطموح الذي تقود الهيئة على ضوء توجهات القيادة الرشيدة.

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16:33ت م

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