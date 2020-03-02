السعودية اليوم / أكثر من 3000 طالبة يزرن معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية



الدمام 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

زارت أكثر من 3000 طالبة في مرحلتي الروضة والإبتدائية من 147 مدرسة بالمنطقة الشرقية , معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وذلك في مركز معارض الظهران الدولي "اكسبو".

وتهدف استعدادات مديرية الدفاع المدني من خلال هذه الفعالية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل إلى رفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الزائر للمعرض ، والاستعداد لكل طارئ، عن طريق اتباع تعليمات السلامة والتدرب على كيفية إطفاء الحرائق، وتعلم الإسعافات الأولية.

وركز معرض الدفاع المدني جهوده هذا اليوم للطالبات للتعريف بأعمال ومهام الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإخلاء، إلى جانب تسليط الضوء على السلامة العامة، وسبلها ووسائلها، وأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها وكيفية التعامل معها.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، إن زيارة الطالبات تأتي ضمن جدول معد مسبقاً بالاتفاق مع ادارة التعليم ، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني يحرص على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية والوقائية والتي تسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لكافة افراد المجتمع.

من جانبه أكد مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن التعاون والتدريب والتثقيف مستمر بين إدارة التعليم وإدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية في تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كافة في السلامة.

وأضاف الشلعان أن مشاركة التعليم في المعرض يأتي من أجل حرصها على سلامة الجميع وتكثيف التوعوية والتعرف على وسائل السلامة لكافة منسوبي التعليم، موضحًا أن هناك ترتيب مع الدفاع المدني بشأن زيارات الطلاب والطالبات للمعرض في مختلف المراحل الدارسية بشكل يومي من أجل الإطلاع والتثقيف والتدريب على وسائل السلامة بالإضافة إلى الأستماع للنصائح سواء في المدرسة أو المنزل أو أي مكان يتواجدون فيه.

وأشار إلى أن هناك 4 خطط لفريضات الأخلاء تطبق في كافة مدارس المنطقة بنين وبنات للعام الدارسي الواحد بالتعاون وإشراف إدارة الأمن والسلامة وإدارات الدفاع المدني في الشرقية وأن الأمن والسلامة والمسيرة التعليمية هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نوجد بيئة تعليمية جاذبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في حال افتقارنا لتطبيقات وأدوات الأمن والسلامة داخل المبنى المدرسي باعتباره حجر الزاوية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.

وأشاد مدير تعليم المنطقة الشرقية بدور الدفاع المدني التوعوي في مدارس المنطقة ودورهم التثقيفي والمتمثل بإقامة محاضرات تطبيقية للطلبة يتم فيها تدريب الطلبة على استخدام طفايات الحريق والطريقة الصحيحة لاستخدامها، وتطبيق عملي لإطفاء الحرائق.

// انتهى //

16:18ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 3000 طالبة يزرن معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.