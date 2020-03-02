السعودية اليوم / سفارة المملكة في إندونيسيا تدعو المواطنين المتواجدين الابتعاد عن أماكن الازدحام



جاكرتا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

دعت سفارة المملكة العربية

وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى إندونيسيا تأجيل خطط السفر غير الضرورية, والتواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات.

// انتهى //

16:10ت م

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جاكرتا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين المتواجدين في جمهورية إندونيسيا الابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية, وذلك حرصاً من السفارة على سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في إندونيسيا من انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد.وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى إندونيسيا تأجيل خطط السفر غير الضرورية, والتواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات.// انتهى //16:10ت م0214

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